Vaata, milline näeb Instagrami staar Liza Lind välja ilma meigita!

21-aastane Instagrami kuulsus, kes hiljuti avaldas, et on sotsiaalmeedia kaasmõjul jõudnud punkti, kus ei tea enam isegi, mis teda õnnelikuks teeb, teeb nüüd esimesi samme rõõmsama elu poole. Ilmselt on sellega seotud ka äsja üles pandud foto, millel poseerib Liza Lind täitsa ilma meigita.