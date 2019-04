Kas tõesti hakatakse Eestis filmima Hollywoodi tipplavastaja Christopher Nolani uut linateost?

Eesti filmistuudio Allfilm teatas täna Facebookis, et otsitakse taustanäitlejaid mastaapsesse mängufilmi, mida Hollywoodi megastuudio Warner Bros. suvekuudel Eestis väntama hakkab.

Taustanäitlejateks otsitakse mehi ja naisi vanuses 18-70. Madis Tüür Allfilmist ütles Kultuurile, et vajatavate osaliste suurusjärk ulatub tuhandetesse. Kuulduste kohaselt filmitakse massistseene Narvas.

Kuigi kuulutusel seisab, et võtted toimuvad Tallinnas, andis Tüür asukohta puudutavale küsimusele kahetise vastuse. «Ei, tähendab, mingi osa võtetest on Tallinnas,» ütles ta telefonis Elu24 reporterile. Allfilmi juhatuse esimees Ivo Felt kuuldusi ei kinnitanud ning ütles, et näitlejaid on vaja Tallinnas.

Küsimuse peale, kas tegemist on tõepoolest Christopher Nolani uue filmiga, vastas Tüür kõneka mõttepausiga. «Praegu kõik see, mis on kuulutuses – me tegeleme ühe filmi ettevalmistusega ja me otsime sinna inimesi – on kõik see info, mis praegu saame välja anda,» ütles Tüür seejärel ning lubas, et kergitavad aegamööda saladusloori.

Nolan on hetkel Hollywoodi üks hinnatumaid lavastajaid, kelle hõlma all on sellised suurteosed nagu «Algus» («Inception»), «Tähtedevaheline» («Interstellar»), «Batmani» triloogia ja «Dunkirk».

Nagu Nolani teostega kombeks, on uue filmi kohta väga vähe teada. Kinodesse peaks see jõudma 2020. aasta 17. juulil, vahendab Nerdist. Väidetavalt on tegemist suursuguse märuliga, mis sarnaneb temaatikalt «Algusega».

Režissöör Christopher Nolan ning näitlejad Ellen Page, Leonardo DiCaprio ja Marion Cotillard «Alguse» esilinastusel Los Angeleses. FOTO: AP/Scanpix