Video: kuidas hapnikuta jäänud tuuker pääses üle noatera

Yousasa viis Lemonsi tuukrikella, seal võttis ta koos Allcockiga Lemonsilt kaitsekiivri peast ja nad nägid, et ta on hapniku puudumise tõttu näost sinine.

«Kui ma taas hapnikku sain, siis nägin silmis valgussähvatusi ja mul olid hallutsinatsioonid. Nägin kaaslasi erksavärvilisena ja laialivalguvana, seda tekitab lämmastikunarkoos. Mulle ei jõudnud veel mitu päeva pärast õnnetust kohale, et pääsesin üle noatera. Kui hiljem tuli taipamine, siis oli see ehmatav,» sõnas mees.

Lemonsi juhtumit uurinud sukeldumiseksperdid arvasid, et kuna ta oli 100 meetri sügavusel, kus vee temperatuur on neli kraadi, siis ta elutegevus aeglustus kiiresti ja külm vesi päästis ta.

«Kui kehatemperatuur langeb, organite ja aju tegevus lakkab, siis võib inimene jääda mõnda aega ellu ka ilma hapnikuta. Inimese khatemperatuur on 36 kraadi, kuid kui see langeb kümme kraadi, siis ainevahetus aeglustub poole võrra. Kui aju temperatuur on langenud 30 kraadini, siis võib see pikendada elu 10 – 20 minutit. Kui ajutemperatuur langeb 20 kraadini, siis võib elu pikeneda ligi üks tund,» sõnas sukeldumisasjatundja Mike Tipton.