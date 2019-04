Briti noorim lotomiljonär on jõudeelust tüdinenud ja tahab minna tööle

Alates sellest on ta teinud sotsiaalmeediasse oma luksuslikust elust postitusi. Tal on suur maja, kallid autod, ta käib luksuspuhkustel ja ta lasi teha iluoperatsioone, kaasa arvatud istmiku kujundamist, mis oleks veremürgistuse tõttu võinud ta eluküünla kustutada.

Šotimaal Edinburghis elav noor naine tunnistas nüüd, et ta on oma jõukast elust tüdinenud, ta tahaks olla vajalik ja kasulik ning teha tööd.

Twitteri kasutaja John Smethurst teatas: «Usun, et oled tüdinenud, sest kõik vajavad oma ellu midagi, millele pühenduda ja mille abil oma oskusi näidata. Soovitan tegeleda jooga ja meditatsiooniga, mis aitavad su tühisest elust välja, sest kui pilt on selge, siis tead, millega tegeleda tahad».

«Kui sõbrad kurtsid, et neil on liiga väike palk, siis mina kurtsin, et mul on liiga palju raha. Me ei leidnud enam ühist keelt,» teatas lotovõitja.