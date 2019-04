VIDEO Uskumatu leid: Taani arhiivist leiti Christoph Kolumbuse poja 2000-leheküljeline kataloog ta raamatutest

Ferdinand Kolumbus tegi 13 – 15-aastasena kaasa oma isa neljanda retkel Uude maailma ning ta läks koos oma poolvenna Diego Kolumbusega 1509 veel üks kord sinna, kuid pärast seda kui vennast sai Hispaniola, tänapäeva Haiti kuberner, pöördus ta tagasi Hispaaniasse, teatab yle.fi.

Ferdinand Kolumbust ei huvitanud täiskasvanuna seiklused ja uute maade avastamised, vaid temast sai bibliograaf, kes pühendas oma elu raamatute kogumisele.

Vanad raamatud. Pilt on illustreeriv FOTO: Anton Eine / PantherMedia /Scanpix

Ta tahtis luua maailma suurima raamatukogu ja see tal peaaegu õnnestus, sest tema kollektsioonis oli lõpuks üle 15 000 teose. Selle seas olid ka ta isale kuulunud raamatud, kaasa arvatud mitmeid merealaseid käsiraamatuid ja kaarte.

16. sajandi kaart, millel on kujutatud Põhja- ja Lõuna-Ameerikat FOTO: akg-images /Scanpix

Ta reisis Euroopas, otsides ja ostes nii raamatuid, käsikirju, mustandeid, maa- ja merekaarte kui muid kirjutisi, makstes mõne teose eest omas ajas üsna palju. Raamatute ostmisele ja raamatukogu loomisele aitas kaasa isalt päritud varandus.

Ferdinand Kolumbus oli ka raamatute kataologiseerimise eelkäija. Tal oli lõpuks palju teoseid, kuid tal puudus ülevaade nende autoritest ja sisust. Selle tõttu palkas ta kirjutajad, kes teosed katalogiseeriksid.

Tähtsamatest teostest teostest valmis kataloog «Libro de los Epítomes», mille abil oli lihtne suures ramatukogus olnud teoste asukoht, autor ja sisu kindlaks teha.

Ferdinand Kolumbus suri 1539. aastal ja pärast seda ta raamatukataloog kadus sajanditeks.

Kuid selle aasta märtsis teatas Taanis Kopenhaagenis asuv Arnamagnæa instituut (taani keeles Den Arnamagnæanske Samling), et see kataloog on nende arhiivis.

Kataloog on ladina keeles ja selles on andmed 2000 raamatu kohta, koosnedes 2000 leheküljest.

Ferdinand Kolumbus suri 12. juulil 1539 olles 50-aastane. Ta on maetud Hispaaniasse Sevilla katedraali oma kuulsa isa Christop Kolumbuse lähedale.

Christoph Kolumbus (1451 - 1506) FOTO: akg-images /Scanpix

Kuulsa maadeavastaja poja elutööst on järel vaid riismed, sest pärast ta surma osa teoseid hävis, osa said üleujutustes kannatada ja osa varastati. Alles jäänud teosed on Sevillas Colombina raamatukogus.

Osadest ramaatutest on alles vaid märge kataloogi kolletunud lehekülgedel.