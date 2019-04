Poolteist kilomeetrit kabuhirmu: karupere jälitas Vihterpalus noort naist

«Alustuseks kuulsin kõva raginat ja arvasin, et see võib mõni suurem loom olla: põder ehk,» kirjeldab omapäi RMK matkarajal liikunud naine. «Ja siis naksti, suur pruunkaru otse minu ees, ligi kümnekonna meetri peal,» avaldab ta.



«Oleks ma sirgel sammul edasi astunud, siis oleksin ma sellele karule otse kaissu astunud ja ma ei ole kindel, et kas see on see kaisutus, mida mul tollel hetkel vaja oleks olnud,» naerab Triin tagantjärele ega salga, et esimene mõte oli jooksu panna. «Õnneks sain sellest kiiresti üle ja tardusin paigale,» tunnistab majesteetliku loomaga kohtunud naine.