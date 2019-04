Selgus moelaval kokku varisenud meesmodelli arvatav surmapõhjus

Külalised arvasid esmalt, et tegemist on moeetenduse juurde käiva näitemänguga, kuid mõistsid asjad tõsidust, kui meest ruttasid abistama meedikud.

Arstid kahtlustavad, et Soaresel võis olla kaasasündinud tervismure. Soarese agent Rogério Campaneli ütles meediale: «Kõik juhtus nii kiiresti ja ootamatult. Arstid kahtlustavad, et tal võis olla kaasasündinud probleem. Videote põhjal usuvad nad, et Soares suri juba moelaval.»