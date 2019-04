GALERII Unustage 90-60-90! Tallinnas valiti esmakordselt pluss-suuruses misse

Konkursi korraldajate eesmärgiks on murda kuvandit, et ilusad on ainult modellid, kelle parameetrid ei ületa üldtunnustatud standardeid 90-60-90.

Nende sõnul on ilusad vanaemad, konkursi Grandma Universe Estonia osalejad ning võitja tõestanud, et vanus on ainult number ning naine on ilus igas vanuses. Nüüd soovisid nad murda järgmist müüti.

Angel Models Agency juhi Anna Mikkoneni sõnul on plus size iluduskonkursi kontseptsioon täpselt samasugune nagu «tavaline». «Ainuke mis jääb ära on bikiinivoor, ilusad kleidid pakub naistele Marina Rinaldi bränd. Lisaks ootab osalejaid fotosessioon, huvitavad kohtumised ja sündmused.»