Šokk moemaailmas: noor modell kukkus moelaval kokku ning suri

Sao Paulo moenädala korraldajate sõnul haigestus 26-aastane meesmodell Tales Soares kui esitles Ocksa brändi. Soares kukkus moenädala külasajate ees laval kokku ning külaliste esimene arvamus oli, et tegemist on show juurde käiva näitemänguga.

Peale mehe surma on sotsiaalmeedias tõusnud pinnale materjal, kus on näha, et modell kukkus kokku vahetult peale laval tagasipöörde tegemist. Brasiilia ajakirja Folha pressiesindajate sõnul koperdas modell jalanõupaeltesse.