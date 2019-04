Nii oma ema kui ka isa vähile kaotanud Mait Malmsten käib regulaarselt ennast arsti juures kontrollimas

Egipti sõnul peavad eriti ettevaatlikud olema inimesed, kelle lähikonnas on vähk juba levinud. Kahjuks väga algses staadiumis ei pruugi vähk endast ka märku anda. «Minu meelest, mis on kõige hullem, on see, et kui inimene tunneb pikka aega, et tal on midagi viga ja ta ei lähe arsti juurde. See on väga kurb,» ütles Egipt Menu vahendusel.