Briti peaminister Theresa May kasutab poliitiliste eesmärkide saavutamiseks noorelt hukkunud ristitütart

Briti peaministri abikaasa Theresa May abikaasa Philipi õde Cathy leidis oma 20-aastase tütre Vikki McQuaidi eluta keha voodis lesimas. Vaid mõned tunnid varem oli Vikki, kes on ka Theresa May ristitütar, oli nuttes sõbrannale kurtnud, et ta ei saa kunagi lapsi, kuna oli juba kaks nürisünnitust läbi teinud, kirjutas The Sun.

Uurimise käigus selgus, et ta oli jätnud emale kirja, milles neiu kirjutas: «Mul on kahju, ilma lasteta on raske olla.»

Lahkamine tegi kindlaks, et Vikki oli võtnud kahe apteegi käsimüügiravimi segu. Mõlema ravimi doosid olid nii kõrged, et oleksid ta ka eraldi siit ilmast viinud. Aga Cathy sõnas uurijatele, et ta ei usu, et Vikki endalt tahtlikult elu võttis.

Ta sõnas: «Victoria oli väga impulsiivne ja ei mõelnud tihti asju läbi. Ma ei usu, et ta püüdis end tappa.»

62-aastane Theresa May ei ole kunagi avalikult nõo kaotamisest rääkinud. Selle aasta alguses teatas peaminister, et kavatseb laiendada noortele inimestele suunatud vaimse tervise ravi. See on tema pikaaegse tervisesüsteemi parandamise plaani esimene prioriteet. Eesmärgi saavutamiseks püüan peaminister kasutada Vikkiga juhtunut. Lisaks sellele määras ta ametisse Ühendkuningriigi esimese enesetapu vältimise ministri Jackie Doyle-Price ning toetab eneseabi kõnekeskust 1,8 miljoni naelaga.

Vikki elutu keha leiti 18. augustil 2013. Ta külastas oma head sõpra Laura Wattsi eelneval päeval. Laura sõnas: «Ta hakkas nutma ja uskus, et ta ei ole kunagi suuteline lapsi saama.»

Uurimise käigus selgus, et ühe nürisünnituse järel surnud lapse isa oli naise kallim Ziggy Matheson. Ta naasis koos Ziggyga Cornwallis asuvasse perekoju. Ziggy olla ka viimane inimene, kes teda elusalt nägi.

Mees rääkis uurijatele, et Vikki oli lõbus inimene ning valmis kõiki aitama. Aga tol õhtul ei olnud ta tema ise ja ei suutnud korralikult magada. Mees lahkus järgmisel hommikul kodust ja arvas, et naine magab sügavalt. Ziggy ei pööranud tähelepanu ka kirjale, mille naine oli jätnud.