Aitame üheskoos! Supermodell Karmen Pedaru otsib kiisule uut kodu

«Ta on üliarmas, rahuliku iseloomuga ja soovib väga inimese lähedust, nurrub vahetpidamata. Samas ka väga mänguhimuline,» kirjeldab Karmen vanaema lemmikuks olnud kiisut, kel nimeks Paksu.

Tegemist on 7-aastase lumivalge isase kastreeritud loomaga, kes päästetud vanaema poolt kassipojana tänavalt. Suurest armastusest on kass veidi korpulentseks toidetud, kaaludes täna 11,4 kilo ja veterinaari hinnangul tuleb tal kaalu alandada. Looma üldine terviseseisund on hea.