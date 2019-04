Elina Nechayeva kommenteeris Eurovisiooni korraldajate plaani Victor Crone'i lavashow kinni maksta

Victor Crone’i ainulaadse lavasõu loonud Ove Mustingu sõnul vaimustus Iisraelis Eurovisiooni korraldustiim eestlaste ideest sellisel määral, et otsustasid kallid tormipilved ise valmis teha ja kinni maksta.

«Kuna kohalikud olid meie ideest väga vaimustunud, siis nad tahtsid visuaalid ise valmis teha,» selgitab Musting Diktorile. Selleks otstarbeks leidis Iisraeli korraldustiim ühe Saksa firma, kes juba praegu tegeleb Victor Crone’i etteaste jaoks virtuaalsete tormipilvede loomisega.

Sellega meenub eelmisel aastal Eestit esindanud Elina Nechayeva saaga, kus lauljannal oli kleidi ja lavashow jaoks vaja 65 000 eurot. ERR ja Eesti riik seda raha ei andnud, küll aga saadi see hiljem sponsorite toel ikka kokku.

Elina Nechayeva esitamas laulu «La Forza». FOTO: SCANPIX

Elina Nechayeva leiab, et see on tore, et korraldajad Victor Crone'i lavashow kinni maksavad.

«See on väga hea näitaja, et Eurovisiooni korraldajad on nõus ise showd kinni maksma ning see teeb laulja elu palju lihtsamaks, saab rahulikult kontsentreeruda oma esitusele ning mitte tegelema raha kokku ajamisega ja muude kõrvaliste tegevustega, mis viivad fookuse konkursist kõrvale,» sõnas Nechayeva, kes lisas, et tal on väga hea meel sel aastal Eestit esindava laulja üle.