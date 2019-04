Evelyn Sepp riigikogu 100 üritusest: kuulasin riigikogu esimehe kõnet, päris kole oli

«Käisin eile põhimõtteliselt elus esimest korda sellisel üritusel, mis on vist nagu kooli- või klassi kokkutulek - «Riigikogu 100 tähistamine». Pilt nagu arvasin. Inimesed on elevil, meenutatakse ühiseid aegu, keegi on vanaks jäänud, kellelgi on pea hall, mõni on paksuks läinud no ja teate küll. Enamasti inimesed on käinud sellistel kokkutulekutel ikka elu.»