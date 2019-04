Vene megastaar Nyusha avalikustas, miks ta vanemate kodu maha pidi müüma

Lauljatar tunnistas, et tema «Вою на луну» muusikavideo oli väga kallis projekt. «Me müüsime korteri maha, et seda muusikavideot filmida,» tunnistas staar avameelselt.

«Keegi ei teadnud sel hetkel, kas see seda ka väärt oli,» lisas Nyusha.

Vene megastaar, kes on esinenud ka Eestis, sõnas intervjuus ka, kuidas ta seetõttu jääb oma perele elu lõpuni tänulikuks. Nyusha sõnul sai ta selle raha eest filmida lausa kolm videot.

Ka tunnistas naine, et tegemist oli tema jaoks väga keeruliste võtetega. Nyusha rääkis, et tegi videotes kõik trikid ise ning avaldas ka, et õhel võttepäeval juhtus tehniline rike ning lauljatar, kes kardab kõrgust, rippus 20 minutit maa ja taeva vahel.