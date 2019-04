Video: suur tükk ajab suu lõhki! Mõrtsukhai üritas süüa merikilpkonna ja lämbus

Sellise haruldase juhtumi pealtnägijateks olid Jaapani kalurid, kes surnud mõrtsukhai oma laeva pardale tõmbasid, teatab livescience.com.

Kalurite teatel nägid nad kalapüügipaika jõudes mõrtsukhaid elusana, kilpkonn risti suus, kuid järgmisel päeval oli ta surnud ja nende ühte võrku takerdunud.

USA California ülikooli zooloogi Christopher Lowe sõnul mõrtsukhai tavaliselt oma saagi kätte ei lämbu ja seni ei olnud teada juhtumit, milles ta oleks meriklipkonna alla neelata üritades elu kaotanud.

«Need suured kilpkonnad oskavad mõrtsukhaidest eemale hoida, et nad nende saagiks ei langeks,» lisas Lowe.

Merikilpkonn. Pilt on illustreeriv FOTO: Pierre Emmanuel Deletree//SIPA /Scanpix

Kui kilpkonn jätab hai tähelepanemat, on haige või vigastatud, siis langeb ta tõenäoliselt saagiks.

Zooloogi teatel tunnetavad meriklipkonnad, kui mõrtsukhai on kuskil lähedal ja nad üritavad end keerata nii, et näha on vaid kilp.

«Hail on keeruline kilpi hammustada ja nad tavaliselt loobuvad. Selles juhtumis aga kavaldas hai kilpkonna üle, kuid tagajärg oli hai jaoks kohutav,» jätkas ekspert.

Mõrtsukhai lämbus merikilpkonna tõttu FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Zooloog lisas, et kui saak mõrtsukhaile suhu kinni jääb, siis on tal seda raske välja saada. See probleem on haidel näiteks siilkaladega.

Lowe selgitas, et mõrtsukhaid ujuvad suu lahti, et hapnikurikas merevesi saaks läbi nende lõpuste voolata, kuid kui saak on risti suus, siis vesi suhu voolata ei saa. Sellises olukorras võivad need kalad elu kaotada.

Kalur Greg Vella jagas Facebookis 19. aprillil Jaapani kalurite tehtud fotosid kilpkonna tõttu lämbunud mõrtsukhaist. Neil on näha, et kilpkonn on surnud mõrtsukhai suus. Vella andmetel oli tegemist rohkem kui kahetonnise mõrtsukhaiga.

Mõrtsukhai lämbus merikilpkonna tõttu FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Zooloogi sõnul oli üllatus, et mõrtsukhai sõi meriklipkonna, sest tavaliselt söövad neid kilpkonni tiigerhaid, kes suudavad ka kõvasid kilpe läbi hammustada.