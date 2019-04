Greta Thunbergi ema eitab, et ta sundis tütart kuulsuse nimel tegelema kliimamuutuse teemaga

Osa rootslasi süüdistavad Thunbergi ema, tuntud ooperilauljat, 48-aastast Malena Ernmani ja avalike suhete eksperti Ingmar Rentzhogi tüdruku kuulsaks tegemises, et teda oma huvides ära kasutada, teatab dailymail.co.uk.

Ernman eitas, et ta 16-aastane tütar kogus kuulsust tema käsul. Ta ei soovitanud tütrel hakata avalikkuses kliima teemal sõna võtma.

Kriitikute arvates leidis Thunberg lihtsa viisi, kuidas kooliskäimisest pääseda ja samas kuulsaks saada.

Greta Thunberg aprillis 2019 Roomas FOTO: R4924_italyphotopress / imago images / Italy Photo Press/Scanpix

Ernman kirjutas Facebookis: «Mina vanemana olin selle vastu, et ta oma tegevuse tõttu koolist puuduks. Ma ei ole ta kliimamuutuseproteste toetanud, kuid ta on juba nii suur, et mul ei ole õigust talle öelda, mida ta tegema peaks».

Ema sõnul hakkas ta tütar kliimamuutuse vastu huvi tundma juba lapsena ning keskkonnaaktivisti Bo Thoreni eeskujul teismelisena proteste korraldama.

Malena Ernman on oma koolituselt ooperilaulja, keda on nähtud lisaks Stockholmi lavadel veel mitmes Euroopa pealinnas ooperites.

2009 esindas ta Rootsit Venemaal Moskvas toimunud Eurovisiooni lauluvõistlusel palaga «La Voix».

Malena Ernman 2009 Moskvas Eurovisioonil FOTO: imago stock&people / imago images / PicturePerfect/Scanpix

Praegu näeb teda Stockholmis muusikalis «As it is in Heaven».

Erman abiellus 2004 näitleja Svante Thunbergiga, nende tütar Greta sündis 3. jaanuaril 2003. Peres on veel üks laps, Gretast kaks aastat noorem tütar Beata.

Pere elab Stockholmi kesklinnas suures korteris.

Arstid diagnoosisid Greta Thunbergil, kui ta oli 12-aastane, Aspergeri sündroomi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, obsessiiv-kompulsiivse häire ja valikulise mutismi.

Greta Thunberg 23. aprillil 2019 Briti parlamendi alamkojas FOTO: Toby Melville / Reuters/Scanpix

Ta nooremal õel Beatal on aktiivsus- ja tähelepanuhäire.

Malena Ernman kirjutas raamatu oma tütre Greta Aspergeri sündroomist ja on neid kelle arvates suunati Greta tegelema kliimamuutuse vastaste protestidega, et see raamat paremini müüks.

Ernmani esindajaks on avalike suhete guru Ingmar Rentzhog, keda samuti kahtlustatakse Greta ärakasutamises, kuna tüdruku esindajana läheb ta PR firmal väga hästi.

Rootsi telekanalil TV4 esinenud poliitik Jimmie Åkesson sõnas, et Greta Thunberg võib protestida palju ta tahab, kuid see ei muuda kliimat ega mõjuta neid, kes kliimamuutust uurivad või seda aeglustada üritavad.

«Greta protestid ei ole spontaansed noore väljaastumised, vaid väga peenelt lavastatud etteasted. See on avalik saladus, et Greta taga on PR firma,» lisas poliitik.

Rootslased on sotsiaalmeedias sõna võtnud, süüdistades nii tüdruku vanemaid kui avalike suhete firmat ta enda huvide vankri ette rakendamises.

Peter Kos kirjutas Twitteris, et Greta protestiplakatitel peaks olema kliimamuutusprotesti asemel tekst: «Mu ema kirjutas raamatu, palun ostke seda».

Malena Ernmani raamat jõudis müügile 19. augustil 2018.

Malena Ernman FOTO: imago stock&people / imago images / Kamerapress/Scanpix

Siiski on ka neid, kelle arvates on Greta Thunbergil mure tuleviku ja meie planeedi pärast ning tema protestid on ausad, mitte täiskasvanute lavastus.

Thunbergi on kutsutud mitmetele kliimakonverentsidele ja parlamentidesse esinema ning ta esitati Nobeli rahupreemia kandidaadiks.

Greta Thunberg ei käi reedeti koolis, sest siis leiavad tema protestid aset.

Greta Thunbergi kliimastreik Stockholmis Rootsi parlamendihoone juures FOTO: Jessica Gow/TT / TT NEWS AGENCY/Scanpix