Kuidas meeldib? Kardashianid said ülikõva konkurendi

Imekaunis Draya on kui tõeline multitalent: ta on nii seltskonnategelane, tõsielustaar, näitleja, modell kui ka moelooja.

Õigupoolest nägi Draya Michele üritusel nii kena välja, et isegi Kardashianid kahvatuvad tema kõrval. Muide, 2014. aastal oli naiste vahel ka kerge kätš, kui Draya ütles üsna inetult Kim Kardashiani tagumiku kohta.

Vaatamata sellele poseeris Draya 2019. aastal koos Khloe Kardashianiga tema brändi Good American tarbeks. Toona kritiseerid mõned fännid ka seda koostööd: esiti just seetõttu, et pilte oli rohkelt töödeldud ning teisalt seetõttu, et fännid ei mõistnud, miks Draya reklaamib kellegi teise loomingut, kui ta tegeleb ka ise moedisainiga.