Video: soomlasi kritiseerinud Anu Saagim kutsub neid Eestisse tagasi

Saagim sõnul on ta kuulnud, et soomlased on loobunud Eesti külastamisest. Ta peab osaliselt selle põhjuseks enda kriitikat soomlaste välimuse aadressil.

«Olen kritiseerinud teie, soomlaste maitsetuid riideid, labast käitumist ja kommet end Tallinnas purupurju juua. Eelkõige soomlannasid, kes joovad. Palun teid, tulge Tallinnasse tagasi, sest siin on palju huvitavaid paiku, millega tutvuda. Tallinn ei ole Eestis ainus huvitav koht, mida külastada. On veel Tartu, Haapsalu, Pärnu, Narva, mida iganes. Palun tulge tagasi, luban et olen teie vastu hea. Tulge ikka Eestisse,» kutsus Saagim.