Evelin Ilves lajatas Orgule: tema toitumisprogramm ajas südame pahaks!

Toitumisnõustaga Erik Orgu kritiseerib samuti europarlamenti kandideeriva Evelin Ilvese tegevust ja väidab, et naine ei ole pädev toitumisteemal kaasa rääkima.

Naine annab nüüd vastulöögi ja uurib oma sotsiaalmeediapostituses Orgult: «On see eetiline, kui treener-toitumisnõustaja ta kasutab valimiskampaanias infot oma klientide kehakaalu ja puusümbermõõdu kohta? Kas sina oled järgmine?».

Naise sõnul võttis ta Orgu endaga ühendust, et uurida, miks on mees läinud avaliku solvamise libedale ja madalale teele? Evelini sõnul tasakaalus ja õnnelik inimene nii ei tee. Orgu olla vastanud telefonikõnes, et on tõe kuulutaja.

«Ma olen ôppinud arstiks ja ma pole toitumisnôustaja, see on tõsi. Minu huvi ja teadmised toitumisest lähtuvad tervisest ja ka haigustest,» kirjutab arstiks õppinud endine presidendiproua oma sotsiaalmeediasse tehtud postituses. Erik on tema sõnul ameerikalikult agressiivse stiiliga tubli müügimees, kelle nõustamisäri edendamises on lubatud palju laiem valik vahendeid kui näiteks meditsiinis.

Ilves hoiatab inimesi, et Orgu-suguste nõu järgimine toimub inimese enda vastutusel. «See võib toimida positiivselt, aga ka negatiivselt või üldse mitte toimida,» selgitab ta omast kogemusest. Naine on Orgu toitumis-ja treeningprogrammi testija olnud ja selles ette nähtud valgu kogus oli naisele vastuvõetamatu. «Lihtsalt süda läks pahaks,» avaldab naine ja lisab, et tema hinnangul ei ole Orgu kava tervislik.