Kiirabiautod on Meghani ja Harry kodu juures stardivalmis

Prints Harry teatas varem, et nad ei teata avalikkusele lapse sünnist, kuid nad avalikustavad hiljem, mis laps nimeks saab, teatab express.co.uk.

Lisaks kiirabidele on kuningliku paari elukoha juures politseivalve, mille ülesandeks on ajakirjandus ja uudishimulikud piisavalt kaugel hoida. Piirkonnas on nähtud ka politseihelikopterit lendamas.