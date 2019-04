Video: Bradley Cooperil on Lady Gagaga uus plaan

44-aastane Cooper oli 25. aprillil külas Ellen DeGeneresi jutusaates, kus ta rääkis, et kuna film «A Star Is Born» on seni populaarne, siis plaanib ta teha sellest kontsertlavastuse, teatab msn.com.

Saatejuht DeGeneres küsis Cooperilt, et kas ta tahaks Lady Gagaga veel koos laulda ja menuka filmi palasid ette kanda ning näitleja vastas, et tal on plaan, kuid mitte selline.

Kaader filmist «A Star Is Born». Pildil Lady Gaga ja Bradley Cooper FOTO: Clay Enos / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

«Nii nagu me Oscari-galal pala «Shallow» ette kandsime, me enam ei tee. Küll aga on mul mõlkunud meeles teha filmistenaariumi ja filmis kõlavatel lauludel põhinev lavastus, kus näitlejad loevad stsenaariumit ette ja vahele on kuulda laule,» selgitas Cooper.

Cooper rääkis ka Oscari-galast, kus tema ja Lady Gaga sensuaalne duett sai suure menu osaliseks.

«Olime seda pala harjutanud filmi jaoks väga kaua. Veel harjutasime kokkulaulmist gala jaoks ja ma ei kartnud rahva ees esinemist. Ma ei ole laulja, kuid koos Lady Gagaga harjutades kõik lõpuks sujus. Kui uskuda endasse, siis on kõik võimalik,» teatas staar.

Cooper lisas, et enne lavale minemist käis tal mitmel korral peast läbi, et tema ja Lady Gaga etteaste võib läbi kukkuda ning siis ei vaata enam keegi tema filmi.

Lady Gaga ja Bradley Cooper pärast kuuma duetti Oscari-galal FOTO: Mike Blake / Reuters/Scanpix

«Meie duett oli ideaalne, jäime sellega rahule,» sõnas Cooper.

Ellen DeGeneres lisas, et Cooperi ja Lady Gaga duett läks ajalukku, olles sensuaalne, loomulik ja tõeline.

Saatejuht ei küsinud Cooperilt tema ja Lady Gaga kohta levivate salasuhtejuttude kohta.

Lady Gaga on mitmes intervjuus suhtekõlakad välja naernud öeldes, et nad tahtsid jätta mulje, nagu nad oleksid armunud.