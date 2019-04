Meedianäod Hanso ja Valner tõmbasid oma lembepildiga avalikkuse lohku

Valneri sõnul oldi valmis, et sotsiaalmeediasse postitatud kahemõtteline mõistukõne võib pälvida tähelepanu, aga nii suur elevus oli ootamatu, tunnistab ta. Mees soovitab armastusse usku siiski mitte kaotada. «Kevad on kena aeg ja armuge! Minge heas mõttes hulluks ning tehke lapsikuid rumalusi,» annab ta nõuande. Samas hoiatab ta inimesi, et pärisarmastust ja -suhet ei tasu siiski sotsiaal- või pärismeedias presenteerida.



«Meie seas elab sadu teatava vaimse hälbega psühhoterroriste, kelle elu kohustuslik osa on kommentaariumis see täis s*****a ja inimestele verbaalselt võimalikult palju haiget teha,» ütleb Valner pettunult. Ta tunnistab, et tal on kaheteist aasta jooksu avalikkuse ees olnuna paks nahk tekkinud ning tühikargajate kiuslik kirumine ta tuju ega ööund ei riku, kuid võimalikule väljavalitule võivad verbaalrünnakud mõjuda.



Varasemalt oma kaaslastest meediale pajatanud mees lubab, et hoiab tulevikus võimaliku uue kaaslase saladuses. «Ma ei julge ja ei taha ka enam riskida, kuna meie õigusruumis on peenise olemasolu süüd raskendav asjaolu ning igale mehele on turvalisem naisega omaette mitte jääda,» tunnistab Valner lõpetuseks.