Murelik tartlane: hiljuti kuulsin, kuidas kaks 13-aastast olid nii purjus, et vedelesid teadvusetult tänaval

Murelik tartlane kirjutas gruppi «Märgatud:TARTU's»: «Nimelt olen just nüüd, alanud koolivaheajal, kuulnud palju lugusid sellest, kuidas alaealised ennast teadvusetuks joovad ja enda elu sellega ohtu panevad. Näiteks hiljuti kuulsin, kuidas kaks 13-aastast oli ennast nii purju joonud, et vedelesid teadvusetult, keset ühe suure tänava ristmikku. Neil oli õnne, et nad leiti enne, kui mõni auto neist üle sõitnud oleks.»

Purjus mees peo ajal. Pilt on illustratiivne. FOTO: Michael Scott/Caters News / Caters News Agency

Ta lisas: «Samuti puutusin kokku hiljuti juhtumiga, kus alaealised olid ennast nii täis joonud, et üks neist vedeles, ennast täis oksendanuna, teadvusetult ja värisedes nurgas, kuid sõbrad, kes olid veel adekvaatsed, ei teinud sellest suurt numbrit. Selle asemel, et abi kutsuda, üritasid nad tekkinud olukorda vanemate eest varjata, kui antud lapse vanem noort sõprade kaudu ja juurest taga otsis.»

Murelik kodanik lisas, et just nendel ja teistel sarnastel põhjustel peaksid vanemad koolivaheajal oma lastel silma peal hoidma.

«Kuna alaealised noored sageli ise ei mõista olukorra tõsidust ja ei oska antud situatsioonis käituda ning seetõttu võib mõni lugu väga kurvalt lõppeda,» kirjutas murelik kodanik lõpetuseks.

Oma kogemust purjus alaealiste joomisega jagas ka üks naisterahvas, kes kuulis pealt noorte vestlust. «Sõitsin hiljuti maakonnaliiniga linnast koju ~20 minuti jagu. Ja suurem osa sellest ajast rääkisid noored vinnilised poisid tagaistmel (pakuks 12-13-aastased), kuidas nad ikka jõid eelmisel õhtul kaks pudelit rummi ja viina ka peale ja kui äge oli oksendada jne jne,» kirjutas naisterahvas ning lisas, et tal oleks väga piinlik, kui tema teismelised sama juttu räägiksid.

Teine naisterahvas arvas, et põhjus, miks noored purjus peaga koju ei lähe, on hirm vanematelt kerepeale saada. «Normaalne oleks, et iga noor teaks ja tunneks, et kodu on see koht, kus on turvaline ja kuhu võib alati minna - purjus või mitte, üksi või sõpradega. Kahjuks kaasneb sageli sellises olekus koju minekuga paremal juhul sõim, halvemal juhul korralik keretäis. Kõik algab usaldusest ja mõistmisest vanema ja teismelise vahel. Liigne kontroll või luku taha panemine teeb ka pigem halba kui head. Paraku mõistan neid noori, kes pigem kuskil silla all okseloigus vedelevad, kui vanemate nina alla lähevad,» arvas ta.

Teised leiavad, et vanemad ei pruugi süüdi olla. «Ega alati ei pruugi vanemad süüdi olla ja kui ongi kuskil vea teinud siis ärge unustage, et vanemad on ka inimesed ja teevad ikka vigu. Muidugi on paljudes kodudes probleemid, mõnes kergemad, teises raskemad. Eks elu ei ole kerge ja probleeme tuleb ja kui ei ole probleeme siis tuleb olla tänulik sest see kõik võib hetkega muutuda,» öeldi grupis.

Purjus noored lesivad enne okseloigus kui lähevad koju vanemate juurde. Pilt on illustratiivne. FOTO: Michael Scott/Caters News / Caters News Agency