Kongolasest pargivaht gorillaselfist: mägigorillad on suurepärased imitaatorid

Pildil on näha gorillasid mehe taga ja jääb mulje, nagu nad teaksid, et neil tuleb foto jaoks poseerida, teatab theguardian.com.

Shamavu selgitas nüüd, miks ta sellise foto tegi. Mehe sõnul oli ta oma nutitelefonis e-posti vaatamas, kui märkas lähedal kahte emast orvuks jäänud mägigorillat, Ndakazit ja Ndezet, kes tema liigutusi jäljendasid. Ta arvas, et pilt neist kolmest oleks vahva.

Virunga rahvuspargi teatel olid Ndakazi ja Ndeze esimesed kaks orvust mägigorillat, kes toodi Senkwekwe mägigorillade orbude keskusse. Tegemist on maailmas ainas sellise keskusega.

Shamavu selgituse kohaselt jõudsid need gorillad keskusse beebidena ja inimese hoole all olles on nad õppinud hooldajate liigutusi imiteerima.