Vene lauljatar Svetlana Loboda tülitseb Tallinna kontserdi korraldajaga

Eelmisel nädalal Tallinnas laulnud Svetlana Loboda ja teda esindav agentuur tulid süüdistusega lagedale eile sotsiaalmeedias.

Nad kirjutasid, et Eesti firma Euroshow Group OÜ ning selle omanik Teimuraz Topchiashvili on kadunud rahaga, mida nad artistile maksma pidid. Esinemistasu ei makstud nende sõnul Tallinna ega ka Riia kontserdi eest, kirjutas Limon.

Euroshow Group OÜ lükkas süüdistused ümber ning andis omapoolse detailse ülevaate sellest, mis juhtus.

«Euroshow Group OÜ ning selle omaniku Teimuraz Topchiashvili kohta käivad väited, et tegu on ebakompetentse ning petisest firmaga on valed. Meil on dokumenteeritud kokkulepe Euroshow ning Svetlana Loboda esindajate vahel, kuidas terve tuuri eest maksmine käib. Dokument näitab, et artistile makstakse raha pärast tuuri lõppu.

Seoses tehniliste kulude tõusuga ning suutmata kogu tasu kohe maksta, sõlmiti artisti esindajaga erikokkulepe, mille tulemusel lükkusid Vilniuse ja Klaipeda esinemised järgmistele kuupäevadele. Piletimüügikeskuseid ning kontserdisaale on sellest muutusest teavitatud. Aga hiljem rikkus artist seda kokkulepet ning tegi avalduses, et ei saa uutel kuupäevadel kontserti anda.»

Svetlana Loboda FOTO: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

Lisaks nõuavad artisti esindajad teatud osamakset sularahas, mis on võimatu, sest Euroshow tasub arveid vaid ametlike lepingute järgi. Pärast kontsertide uutele kuupäevadele nihutamist tehti kokkuleppe, et kohe, kui piletikeskus maksab korraldajatele kontserditulu välja, siis tasutakse uute kontsertpaikade ettemakse. Kuna kontserdisaalid tahtsid makset sularahas, siis ei saanud firma seda teha eelnevalt toodud põhjustel.

Selle tulemusena pandi saalid kinni ning tehniline meeskond ei saanud töötada. Ja väide, et meie esindaja saabus Lätti ning kadus kogu rahaga: see on täielik vale. Tuuri ajal olid nii Teimuraz Topchiashvili, Svetlana Loboda ning tema esinejad kõikides kontsertpaikades ise kohal ning jooksvad kulud tasuti koheselt.

Ei olnud juttugi sellest, et artisti või publikut oleks solvatud. Euroshow grupis töötavad kogenud eksperdid, kes on üritusi korraldanud terves Euroopas. On korraldatud enam kui 500 erineva keerukusega kontserti.