Kurjategijad teenisid varastatud pangakaardiga suure lotovõidu

36-aastane Mark Goodram ja 31-aastane Jon-Ross Watson on viimased neli päeva metsikult pidutsenud, kui nad seotasid võidupileti Lõuna-Londonist asuvast Claphamist. Mehed on siiamaani pidutsenud oma rahadega, sest Camelot, firma, mis tegeleb võidusummade väljamaksmisega, on siiamaani keeldunud seda tegemast, kirjutas The Sun.

Kaks murdvarast panid firmal häirekellad tööle, kui nad läksid lotofirma esinduskeskusesse, et nelja miljoni naela suurune võit kätte saada, aga kus selgus, et kummalgi mehel pole pangakontot.

Camelot uuris asja ning selgus, et kraapimispilet oli ostetud deebetkaardiga, mis kuulub pangakonto juurde. Kui meestelt küsiti, kellele pangakaart kuulub, vastasid Mark Goodram ja Jon-Ross Watson, et see on nende sõbra Johni oma. Aga nad ei osanud anda ei tema perenime, aadressi ega telefoni.

Ja samal ajal kui Camelot on asja uurimise ajaks väljamakse pausile pannud, siis on mehed viimastel päevadel räigelt pidu pannud, juures šampanjat ja kokteile nii et vähe ei ole.

Süüdimatud mehed võtsid ise The Sun väljaandega ühendust, näidates neile oma lotopiletit, mis maksis 10 naela, ja roosat tšekki, mis kinnitas, et tegu on võidupiletiga.

Goodram, kellel on 22 süüdimõistmist 45 kuriteo eest, sõnas: «Ma saan kuningannaga kokku. See on suurepärane. Ma väärisin seda võitu. Me oleme elu lõpuni kindlustatud.»

«Ma ei suuda ära oodata, mil ma seda kulutada saan. Ma ostan endale erinevaid peeneid asju ning hoolitsen enda eest,» lisas ta enesekindlalt.

Manchester Unitedi fänn, kellel on sissemurdmiste eest mitu karistust, sõnas: «Ma lähen Kariibimere kruiisile ja siis Las Vegasesse. Aga mul on enne passi vaja. Mina ja Mark oleme juba lapsest saati sõbrad. See võit on uskumatu, aga me väärime seda raha. Me karjusime tänavatel. Me rääkisime võidust oma perele ja sõpradele, aga keegi ei usu meid.»

Töötut sõbrad sõnasid, et nad korraldasid viimase raha eest korraliku joomingu. Siis nad muutsid oma lugu ning ütlesid, et andsid nimetule sõbrale kümme naela, et ta ostaks kraapimispileti oma pangakaardi eest. Aga nad ei andnud tema nime.

Meeste unelmad uuest ja põnevast elust said aga kiire lõpu, kui Camelot keeldus võitu välja maksmast. Lotofirma usub, et võidupilet on õige, kuid nad tahavad kindlaks teha ega see varastatud kaardiga ostetud pole.

Allikas sõnas: «Kraapimispiletit on võimalik osta ilma kontaktita maksega, kui maksja ei pea näitama isikut tõendavat dokumenti.»