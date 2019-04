CIA liitus Instagramiga, esimene postitus tekitas küsimusi

CIA juht Gina Haspel teatas selle kuu alguses, et agentuur liitub Instagramiga, kuna kohalolemine sotsiaalmeedias lisab nende tegevusele läbipaistvust ja selgust, edastab theverge.com.

«Instagramis saame jagad mittekonfidentsiaalset infot ja leida uusi inimesi, kes sooviksid meie agentuuris töötada,» teatas CIA meediajuht Nicole de Haay.

CIA esimesel Instagrami postitusel on näha töölauda, millel on palju kummalisi esemeid. Pildi juures on tekst «I spy with my little eye» (Luuran oma väikese silmaga).

Pilti näinud kommenteerisid laual ja toolil nähtavat. Seal on näiteks parukas, mantel, töötõend, Hiina kaart, kell, raamatud, potis bambus, mustade kaantega märkmik, kõrvaklapid, mapp, millel on pitsat ja veel muud.

Seal on ka päikeseloojanguga pilt, millel on kirjas «I want to travel the world» (Tahan maailmas reisida).

Laual olev kell on pandud ajale 8.46. See on aeg, mil esimene lennuk lendas 11. septembril 2001 New Yorgis Maailma kaubanduskeskuse ühte torni.

Näha oleval töötõendil on CIA juhi Gina Haspeli nimi ja numbrikombinatsioon 09-19-47, mis viitab CIA asutamise ajale.

CIA direktor Gina Haspel FOTO: Timothy D. Easley / AP/Scanpix

Fotot näinud küsisid, et kui see on tõesti Haspeli laud, siis ta on väga ajast maha jäänud, sest ei ole arvutit, nutitelefoni ega kohvitopsi.

Üks kommenteerija küsis, et kas CIA saab nüüd avaldada tõe president John Kennedy tapmise kohta.

Mitmed lisasid, et kui Haspel lahkus oma kabinetist, oleks ta pidanud ukse lukku panema, siis ei oleks ta alluvad sellist segadust korraldanud.

Veel öeldi, et pildil näha olev on vist suunatud lastele, kellele meeldivad Sherlock Holmesi lood ja detektiivimängud.

CIA on olnud Facebookis ja Twitteris juba aastaid. Twitteris on neil 2,6 miljonit jälgijat.

CIA esimene Twitteri postitus oli: «Me ei kinnita ega lükka ümber, et see on meie esimene tviit».