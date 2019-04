Hendrik Toompere seenior: Baltikumi trump seisneb selles, et me oleme rahvusriigid

Hendrik Toompere seeniori sõnavõtt tuleb pärast seda, kui Eesti president Kersti Kaljulaid kohtus Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.

«Kogu asja hea pool seisneb minu meelest aga selles, et selle käiguga õnnestus Kaljulaidil endale teadvustamata luua Eestist uuesti kujund kui iseseisvast Baltikumi riigist. Me pole loomulikult mingi Põhjamaa, kuhu me oleme pürginud ja kuhu meid vastu ei võeta ja ei võetagi. Baltikum jääb Baltikumiks,» ütles Toompere.

Ta lisas: «Ja Baltikumi trump seisneb selles, et me oleme rahvusriigid. Need, kes seisavad Euroopa ja Euraasia piiri peal. Me oleme 1000 aastat tõrjunud rünnakuid Sarmaatia lagendikelt. Oleme ka ise olnud maoli maas.»

Siis tõi Toompere välja, miks on rahvusriigi staatus niivõrd oluline.

«Selliste rahvusriikide kohta tuleb mõelda sootuks teises kategoorias, milles mõtlevad need, kes näevad igas näpuliigutuses natsismi. Rahvusriik ongi palju eksklusiivsem ja erandlikum ja olulisem kui põhjamaalisus. See on nagu Šveitsi kell: käsitsi tehtud, üksikud suudavad seda endale lubada, inimlik oma kulgemises, ökoloogilisus, vaimsed harjumised, kus trendid ei ole olulised, aga alati võib keegi selle pihta panna. Kuid tehakse uuesti,» tõi ta välja.

Selle järel jagas ta kriitikat Põhjamaade aadressil, mis Toompere arvates ei ole nii eriline.