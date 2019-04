Fännid küsivad: kes on Zac Efron ja miks ta tasuta mängule saab?

Zac Efroni, kelle hiljutine filmiroll muutis ta sarimõrvar Ted Bundyks, teeb Netflixi filmile promo. Tuuri käigus jõudis Efron ka Tottenhami Hotspursi kodustaadionile, kus teisipäeval võõrustati Brighton and Hove Albioni meeskonda.

Tottenhami 1:0 võiduga lõppenud mängus jäi Efron mitmel korral kaamerasilma ette. Kui mängu alguses oli ta oma tavariietes, siis teiseks poolajaks leiti talle Tottenhami särki, millega ta ka kaamerate ees poseeris.

See, et maailma üks tuntumaid näitlejaid Zav Efron käis näiliselt tasuta Tottenhami mängul, ei meeldinud klubi toetajatele. Paljud neist avaldasid sotsiaalmeedia vahendusel pahameelt, et nemad, kes on klubi juba aastaid jälginud, ei saa käia mängudel, kus nad tahaksid, samas kui kuulus inimene saab küsimuse (või kutse) peale tausta mängu vaatama.

Kuigi positiivseid kommentaare oli ka, siis uppusid need negatiivsete kommentaaride sisse ära. Kõige enam toodi välja, et mõni aeg varem oli Efron kandnud Spursi suurima rivaali Arsenali särki või imestati, kes Efron üldse on.

«Kes on Zac Efron ja mida tema meeskonna heaks tegi,» küsis Spursi toetaja Jokan Kiema.

Dan Whitehead rääkis, et ta on klubi toetaja ja juba pikalt olnud, ning see peaks midagi tähendama. «Ma olen Spursi toetaja olnud terve elu, vankuma toetus 90. aastate algusest, mil paljud koolikaaslased toetasid ManU, Blackburni või Newcastle'i nagu see neile parasjagu sobis. Ma elan nüüd Kanadas ning olin viis päeva Londonis, ja olen seal, kui Tottenham mängib Ajaxiga. Ma olen valmis oma pileti eest maksma. Minu küsimus on: miks Efron saab pileti? Ja kus on minu võimalus see osta?»

Laura Reilly aga ei ole unustanud, et Efron külastas nende rivaali. «Suurepärane! Aga viimane kord vaatas ta Arsenali ja kandis nende särki.»

David Berridge arvab teadvat, mis teeb ühest inimesest fänni. «Vabandust, aga kes on Zac Efron? Kas ta oskab terve algkoosseisu nimetada?»

Joakim Lenander pani Efronile lausa omapärase sildi külge. «Plastikust fänn!!! Ikka ei tea, kes ta on, või mis on temas nii erilist ???»

Zac Efron Sundance'i filmifestivalil. 2019. FOTO: Chris Pizzello / AP

Andrew Layton ei hooli üldse Efroni kuulsusest. «Näidake tõelisi Spursi fänne, mitte neid v***e, ei tea midagi Spursist, leidis poolajal särgi, ja kandis Arsenali särki mõni aeg tagasi, palun.»

Deborah Willis arvas, et tema poeg oleks pidanud saama mängijatega pilti teha. «Mu poeg oli seal .... kogu hooajapileti jaoks raha ... ma arvan, et tema teenib õiguse koos mängijatega pilti teha!!!!»

Ja kui imestati, kuidas ta ilma fännklubi liikmeks olemata pileti sai, siis teadis Jerry van West vastust: «Kuulsusega kaasnevad oma privileegid.»

Sellise erikohtlemise tulemusel tänamatu kriitika osaliseks Efron langes.

Kuid oli ka fänne ja toetajaid, kellel ei olnud Efroni mängul käimise vastu midagi. Nii mõnedki tänasid õnne, et mängul ei käinud Kanada räppar Drake, kellega käib kaasas suure kokkusattumusena ebaõnn, mille tulemusena spordimeeskonnaga pildi tegemine tähendab meeskonnale kaotust suurel turniiril.

Andrew Baker palus teistel Efron rahule jätta. «Milline iludus. Jätke Efron rahule, see on lahe, et kuulsus toetab liiliavalgeid ja mitte Goonereid (Arsenali meeskonna hüüdnimi).»

Jd Rekles tervitas Efroni suurte tähtedega, unustades selle juures, et Tottenhami staadionil on uus nimi. «TERE TULEMAST ... WHITE HEART LANE'ILE ... ZACK!!! OLGE TA VASTU SÕBRALIKUD, KUTID!!!»

Ray Baseley võttis ta nagu vennase vastu. «Tere tulemast koju, vennas.»

Nii mõnedki leidsid, et vahet ei ole, kes Zac Efron on või kas ta Tottenhami toetab, tähtis on reklaam, mida klubi saab. Ameerikas on Inglise kõrgliiga mängude näitamise õigus telekanalil NBC ning kui nemad Spursi ja Brightoni mängu ülekandsid, siis näidati pidevalt USA näitlejat. See andis USA-s elavatele fännidele võimaluse tutvuda Tottenhami meeskonnaga ning suurendada seal nende brändi.