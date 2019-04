Pildid ja video: Kim Jong-un kinkis Vladimir Putinile mõõga

Kim selgitas Putinile, et see mõõk näitab võimu, vaimu ja rahvaid, kes üksteist toetavad.

Putin sõnas meediale, et nende kõneluse tulemus ei ole saladus ja ta kavatseb sellest anda teada ka ameeriklastele.

Venemaa liider lisas, et nii Venemaa kui USA on huvitatud Põhja-Korea tuumadesarmeerimisest ja tuumasõja ohu vähendamisest.

«Põhja-Korea juhi nägemus desarmeerimisest langes kokku minu omaga. Loodame, et ameeriklased mõistavad, et Põhja-Koreal on tuumarelvade vähendamisega tõsi taga,» lausus Putin.