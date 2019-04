Saami juurtega Reneé Zellweger saab 50

Texases Katys sündinud näitleja karjäär algas üle 25 aasta tagasi ja teda tuntakse eelkõige Bridget Jonesina, kuid tal on veel mitmeid huvitavaid rolle olnud, teatavad iltasanomat.fi ja standard.co.uk.

Renee Zellweger Bridget Jonesi rollis FOTO: SCANPIX

Zellwegeri isa Emil Erich Zellweger on pärit Šveitsist St. Gallenist ja ta töötas aastaid elektriinsenerina. Ta ema Kjellfrid Irene Andreassen on pärit Norrast, ta on elukutseline ämmaemand. 1960. aastatel läks ta USAsse Texases elanud Norra perre lapsehoidjaks.

Zellwegeri ema kasvas üles Põhja-Norras Soome piiri ääres Ekkerøys, olles oma päritolult saam. 19. sajandil elas Ekkerøys ka palju soomlasi ning arvatakse, et ta esivanemate hulgas oli ka neid. Zellwegeri isa, kes oli varem elanud ja töötanud Austraalias, asus 1960. aastate alguses elama USAsse. Ta kohtus oma tulevase naisega Texases. Nad abiellusid ja 1969. aasta aprillis sündis neile tütar Renée Kathleen Zellweger. Zellwegeri isa, kes oli varem elanud ja töötanud Austraalias, asus 1960. aastate alguses elama USAsse. Ta kohtus oma tulevase naisega Texases. Nad abiellusid ja 1969. aasta aprillis sündis neile tütar Renée Kathleen Zellweger.

Tütar oli teismelisena sportlik, mängides jalg- ja korvpalli ning olles ameerika jalgpallimeeskonna tantsutüdruk. Ta õppis Austinis Texase ülikoolis, kus käis ka draamakursusel. Ülikooli kõrvalt töötas ta erootikabaaris ettekandjana, kus ta jäi silma reklaamfilmide tegijatele. Ta esimene etteaste oli loomalihareklaamis.

1994 pääses ta pärisfilmi, mängides hittlinateoses «Texase mootorsaemõrvad: uus põlvkond», mille peaosas oli Matthew McConaughey.

Ta tegi oma läbimurderolli 1996. aasta filmis «Jerry Maguire», kus meespeaosas oli Tom Cruise.

Tom Cruise ja Renee Zellweger filmis «Jerry Maguire» FOTO: imago stock&people / imago images / United Archives/Scanpix

2000. aasta filmi «Nurse Betty» rolli eest sai Zellweger oma esimese naispeaosatäitja Kuldgloobuse. Selles filmis mängib ta koos Morgan Freemaniga.

Ja siis tulid «Bridget Jonesi» filmid, mis tegid Zellwegeri maailmakuulsaks.

2001. aasta film «Bridget Jonesi päevik» tõi talle esimese naispeaosa Oscari nominatsiooni.

Zellweger võttis Bridget Jonesi kehastamiseks kaalus kümme kilo juurde ja õppis briti inglise keeles rääkima.

Kinnitamata andmetel sai ta kehakaalu suurendamise eest umbes viis miljonit dollarit ( 3 miljonit eurot) lisatasu.

2004 valmis järgmine film «Bridget Jones: täitsa lõpp».

Renee Zellweger Bridget Jonesina FOTO: outnow.ch

Samal aastal sai ta naiskõrvalosatäitja Oscari rolli eest filmis «Külmale mäele».

Kolmas film «Bridget Jonesi beebi» jõudis vaatajateni 2016. Siis ilmus Zellweger vaatajate ette varasemast kõhnemana, kuid ikka sattudes igal sammul sekeldustesse.

Zellwegeri sõnul ei ole ta lasknud endale botox'it süstida ega ilulõikusi teha, sest tal ei ole nende järele vajadust.

«Küpses eas naised on märgatavamalt huvitavamad kui noored. Noorusel ja ilul on elus oma koht, kuid need on mööduvad,» sõnas staar ühes intervjuus.

2000. aastate alguses kihlus Zellweger koomik Jim Carreyga, pärast Carreyt oli ta mõnda aega koos George Clooneyga.

2005 abiellus ta laulja Kenny Chesneyga, kuid nende abielu tühistati pool aastat pärast abiellumist.

Pärast ebaõnnestunud abielu oli Zellweger Bradley Cooperi kallim, kuid nende suhe ei jäänud kestma.

Zellweger ütles ühes intervjuus, et temas on üsna palju Bridget Jonesi ja ta kasvas samamoodi nagu see tegelane.

50-aastasel Zellwegeril on põhjust olla õnnelik, sest lisaks mitmetele filmiauhindadele ja nominatsioonidele, on tal olnud mitmel korral enim teenivate naisnäitlejate ja maailma mõjuvõimsate inimeste nimekirjas.

Renee Zellweger FOTO: SCANPIX

Zellweger on alates 2012. aastast olnud koos muusik Doyle Bramhalliga ja staari sõnul on ta juba mitu aastat olnud väga õnnelik.