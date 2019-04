Johnny Deppi uus pruut on 27-aastane vene klubitantsija

55-aastane Depp abiellus 2015. aastal 22 aastat noorema näitleja Amber Heardiga, kes süüdistas teda hiljem koduvägivallas. Depp omakorda süüdistas naist petmises ja laimus. Deppi ja Heardi abielu kestis veidi üle ühe aasta.

Nüüd teatab Daily Mail, et Depp on leidnud uue silmarõõmu, kes on mehe Los Angelese häärberisse sisse kolinud ning kellega juba pulmamõtteid mõlgutatakse. Deppi väljavalitu on 27-aastane vene tantsija ja koreograaf Polina Glen. Noor naine tegeleb go-go tantsuga.

Go-go tantsijaid võib näha ka Eesti ööklubides kas laval või «tantsupuuris», kus esitatakse seksikat kava, mille eesmärk on rahvas kuumaks kütta. Enamasti käivad sellega kaasas napid rõivad või post, mille ümber keerutatakse. Eesti keeles võib sedasorti tantsu nimetada klubitantsuks.

Deppi ja tema uut tüdruksõpra nähti koos esimest korda möödunud aastal Moskvas, kui filmistaari bänd Hollywood Vampires seal tuuritas. Allika sõnul kohtus Depp noore silmarõõmuga eelmisel aastal Los Angeleses ning asi hakkas kiiresti susisema.

«Kuna teised naised Deppi elus üritavad teda lõhki kiskuda, on olnud tal väga lihtne Polinasse armuda,» rääkis allikas. Nüüd on asjad nii kaugel, et plaanitakse abielluda ning Depp kibeleb Venemaale pruudi vanematega kohtuma.

1992. aastal Kasahstanis sündinud Polina kolis lapsena perega Peterburisse, kus ta ka üles kasvas, vahendab stuki-druki.com. Juba noorena tundis ta huvi koreograafia vastu ning õppis ära mitu tantsustiili, nende seas ka twerk ja go-go.

Mitmel kohalikul iludusvõistlusel tähtsaid kohti saanud Polina kolis 2016. aastal Ühendriikidesse, kus ta töötab koreograafi ja modellina. Veel on naisel firma, mis müüb Karjalast pärit pajukoore teed, millel peaks olema ravitoime.

Lisaks vene ja inglise keelele räägib Polina suurepäraselt itaalia keelt ning tal on käes tõlgi- ja giidipaberid.

«Noored» armastajad jäid kaamera ette Serbias Belgradis, kus toimuvad Deppi uue filmi võtted. Vaata pilte SIIT!