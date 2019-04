USA mereväepiloodid said uued juhised, kuidas raporteerida ufodest

CNNi teatel ühtlustati ufodest teatamise reegleid, et mereväe analüütikutel oleks kergem saadud informatsiooni analüüsida ja vajadusel hävitada.

USA mereväe piloodid on paaril viimasel aastal näinud mitmel korral lendavaid objekte, mis olid ebatavalised ja «maavälised».

Hävituslennukid ja piloodid. Pilt on illustreeriv FOTO: Mohamad Razi Bin Husin / PantherMedia /Scanpix

«Julgeolekukaalutlustel hakkavad mereväe analüütikud edaspidi uurima kõiki ufode kohta tehtud raporteid, seega peavad raportid olema konkreetsed ja detailsed,» teatas merevägi.

Arvatakse, et selle põhjuseks on USA kongressiliikmete suurenenud huvi ufode vastu pärast 2017. aastal New York Timesi poolt avalikustatud juhtumit.

Tegemist on 2004. aasta videoga, mille hävituslennuki piloot tegi San Diego lähedal treeninglennul.

USA hävituslennuki piloot nägi enda sõnul 2004. aastal San Diego lähedal lennates ufot ja jäädvustas selle FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Pärast seda avaldas USA kaitseministeerium, et neil on olnud aastakümneid salajane ufode uurimisprogramm, mis algas 2007 ja kestis kuni 2017. aastani.

Aastas kulus tundmatute lendavate objektide uurimisprogrammile 22 miljonit dollarit (18,5 miljonit eurot). See oli osavalt peidetud Pentagoni rohkem kui 600 miljardi dollari (528 miljardit eurot) suurusesse eelarvesse.

CNN intervjueeris 2017. aasta detsembris ufoprogrammi eest pikalt vastutanud luureohvitseri Luis Elizondot, kes sõnas, et ufotähelepanekud lubavad oletada, et on maaväliseid intelligentseid olendeid, kelle tehnoloogia võimaldab neil lennata kosmoses väga kaugele.

«Need kummalised lennukid, nimetan neid lennukiteks, on sellised, milliseid USAl ei ole. Selliseid ei ole ka teistel riikidel ning seega saab neid klassifitseerida vaid ufodena. Meie ülesanne on neid uurida ja teha kindlaks, kas nad võivad endast ohtu kujutada,» sõnas Elizondo.

Tundmatu lendav objekt. Pilt on illustreeriv FOTO: Kiyoshi Takahase Segundo / PantherMedia / Scanpix

Tema sõnul on ta vaadanud mitut ufodest tehtud videot ja neil on näha, et need lendavad objektid eiravad aerodünaamikaseadusi.

«Tundmatud lendavad objektid liiguvad kiiresti ja suudavad hästi manööverdada. Kui meie planeedil oleks mõni selline lennuk või kosmoselaev, siis neis olevate inimeste elu satuks eelkõige lennukiiruse tõttu ohtu,» selgitas Elizondo.

USA mereväe ametlik seisukoht on, et ufosid ja maaväliseid olendeid ei ole olemas, vaid kõik on selgitatav meie planeedil toimuva abil.

«Kuna paljud ohvitserid, kellest enamik on ufode suhtes skeptilised, on näinud ja raporteerinud tundmatutest lendavatest objektidest, siis me ei saa neid raporteid tähelepanuta jätta,» teatasid mereväe juhid.