Pärnust pärit Merylin on kõigest 25-aastane, aga on juba jõudnud korda saata võrdlemisi palju. Noore naisterahvaga rääkides jääb kõlama, et ka tulevikuks on tal suured plaanid, sest ambitsioonikust ja energiat tal jagub. Kas Eesti meelelahutusmaastikule on tõepoolest tekkimas uus ja särav täht?