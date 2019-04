Surnuks peetud Hiina megastaar ilmus taas välja

Staar kadus avalikkusest ning hakkasid levima jutud, et Hiina võimud vangistasid ta, kuid tal õnnestus põgeneda ja elab kuskil teises riigis, teatab theguardian.som.

Oli ka neid, kes arvasid, et Fan võidi tappa või röövida.

Näitlejanna väljailmumine tekitas hiinlastes vastakaid reaktsioone. Ta postitus iQiyi gala kohta sai üle 170 000 meeldimise ja paljud teatasid, et neil on hea meel teda taas näha.

Samas Hiina «Facebooki» Weibo kasutajad olid Fani suhtes kriitilised. Mitmed teatasid, et Fan vedas neid alt ning kuidas ta julges taas välja ilmuda.

«Ta on tagasi ja teeb näo, nagu midagi ei juhtunud. Ta on üks neist staaridest, kes arvab, et skandaalid tagavad talle populaarsuse,» teatas üks kommenteerija.