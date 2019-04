Eesti pastor teeb Aafrikas imesid, ravib pimedaid ja homoseksuaale

Kui Lillemäe oli noor, kuulis ta Jumala häält, mis ütles, et mees peab uue altari ja templi ehitama ning ta saadetakse misjonitööle. Lillemäe võttis ilmutust kuulda ning ehitas Põlvasse uue jumalakoja, mis toob erinevatest usulahkudest kokku parimad palad. Võib öelda, et Lillemäe levitab ilmas rõõmuusku.

Kui kirik Põlvas valmis sai, läks Lillemäe 25 aastaks misjonitööle. Tänaseks on Eesti mehest saanud prohvet Ghanas ning tema auks peetakse igal aastal tänujumalateenistust, mida vaatab 100 000 inimest.

Lillemäe edu sai alguse, kui kohtus rikka kohalikuga, kes usumehelt abi palus. «Ma ütlesin, et su naine, sina ja su lapsed saavad terveks, aga selle eest tee Jumalale staadion, üks suur telgialune kogudus ja tee mind peakõnelejaks,» rääkis Lillemäe «Pealtnägijale».

«Sealsamas avas Jumal selle 85-aastase naise silmad ja see naine nägi, kes on Benjamin. See oli uskumatu ime,» rääkis Kwatia. «Pime sai nägijaks kümne minutiga,» kinnitas Lillemäe.