Video: suri kunagises menusarjas «Dallas» kurikaela kehastanud Ken Kercheval

Dallase üks loojatest, produtent David Jacobs sõnas ühes intervjuus, et Kerchvalist loodeti ta näitlejakarjääri alguses uut James Deani.

2012. hakati tegema «Dallase» jätkusarja ja Kercheval mängis ka seal. Seda sarja tehti kolm hooaega ja see lõpetati, kuna vaatajate arv vähenes.

See näitleja oli neli korda abielus, kuid kõik ta abielud lõppesid lahutusega. Tal on viis last ja kuus lapselast.