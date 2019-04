Video: koosseisu vahetanud Must Hunt andis välja uue videosingli

Trummar Marko Atso kommenteerib vastvalminud teost nõnda: «Bändil on praegu hoog sees ning maikuus on palju uut muusikat, mida kontsertidel esitleda.» Ta lisab, et alles märtsis eelmise singli avaldanud bänd kavatseb edaspidigi publiku ette paisata iga kuu vähemalt ühe uue loo.