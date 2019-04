Võõrastele meestele korvi andnud 18-aastase tütarlapse õhtu lõppes lasuga pähe

Inglismaalt Maidenheadist pärit 18-aastane Sadie Nicholls oli öösel väljas tähistamas sõbra sünnipäeva, kui talle ja ta sõbrannale lähenesid kuus meest, vahendab Daily Star. Rünnak leidis aset 14. aprilli öösel kell 1 Queen of Hoxtoni baaris, kust tüdrukud ostsid parasjagu toitu ja vett.

Sadie sõnul üritasid mehed tüdrukutega rääkida ja tegid komplimente. Kui tüdrukud neid vältisid, pani üks meestest oma jaki Sadie õlgadele. «Ma ütlesin, et ta läheks eemale ja jätaks meid rahule. Nende arust oli see naljakas,» kirjeldas tütarlaps juhtunut.

Umbes kaks minutit hiljem tulistati õhupüssist Sadie sõbrannat kätte. Järgmine kuul tabas Sadie pead, tüdruk kukkus pikali ning haavast hakkas verd voolama. Kui Sadie teadvusele tuli, olid mõned meestest veel seal. Tüdruk karjus neile, et nad kaoksid minema.

Sadie on veendunud, et rünnak on seotud meestega, kellele ta sõbrannaga korvi andis. Tüdruku sõnul olid mehed 40–50-aastased idaeurooplased. «Palun olge ettevaatlikud, kui väljas käite, ning püsige alati seltskonnas,» pani Sadie teistele südamele.