Instastaar Liza Lind piltidetaguse elu varjuküljest: olen jõudnud punkti, kus pole kindel, mis mind õnnelikuks teeb

21-aastane Liza Lind on Eesti Instagrami kuulsustest üks silmapaistvamaid. Tal on üle 35 000 jälgija, omaenda fototöötlusfiltrid, mida fännid osta saavad, ning unenäoliselt kaunid pildid.

Kui varem pole Lind perfektset kuvandit sotsiaalmeedias murdnud, avaldas ta täna Instagrami story'de kaudu, et tema elu pole sugugi nii lihtne ja lilleline, nagu fotodelt paista võib. «Ma ei ole sellest kunagi siin (Instagramis – toim) rääkinud, kuna mul on tunne, et sotsiaalmeedias ootavad kõik, et oleksin alati iseenda parim versioon,» selgitas Lind.

Viimasel ajal on Lind aru saanud, et pole oma elu elanud päris nii, nagu tahaks. «Ma tunnen, nagu oleksin paari viimase aasta jooksul kooli, sotsiaalmeedia, suhete, sõpruste jne tagajärjel kaotanud iseenda selle punktini, kus ma pole enam isegi kindel, mis mind õnnelikuks teeb. Ma olen täielikult lõpetanud enamike asjade tegemise, mida ma nii-nii väga armastasin, ning kui aus olla, pole ma isegi kindel, miks,» kirjutas Instagrami staar.

Nüüd on Lind ennast taas leidnud. «Tänane on olnud selline, millisena ma kujutan ette õnnelikkust. Tunnen ennast viimasel ajal üha rohkem iseendana. Veedan pärastlõunaid rattaga sõites, maalides oma jõeäärses pelgupaigas, kuulates Lanat (Lana Del Rey – toim). On uskumatult lihtne takerduda kõikvõimalikesse valedesse asjadesse,» teab noor kaunitar rääkida.

«Viimase paari päeva jooksul olen tundnud ennast nii-nii hästi. Olen nii õnnelik, et teen asju, mida ma armastan. Ma ei pea silmas asju, mida teen, et teatud eesmärke saavutada või kindlatele inimestele meele järele olla, vaid asju, mis lasevad mul end taas lapsena tunda ning toovad naeratuse näole, mis ei kaoks isegi siis, kui seda sooviksin,» kirjutas Lind.

Liza Lind tõdeb, et vaatab kurbusega tagasi ajale, mil muretses asjade pärast, mis polnud tegelikult «tõelised». «Väike meeldetuletus: sotsiaalmeedia pole tõeline, hinded koolis ja konkurents teiste inimestega ametialaselt või koolis pole tõeline, ühiskonna ootused pole tõelised,» teab instakuulsus.

Mis siis aga üldse tõeline on? «Su perekond on tõeline, su tõelised sõbrad on tõelised, su tervis on tõeline, su hobid, mis teevad sind tõesti õnnelikuks, on tõelised, loodus ja armastus ja õnn on tõelised,» usub Lind.