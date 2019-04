Fännid usuvad, et Jumalaema kiriku põlengu põhjustas Tommy Cashi vene pruta

25-aastane lauljatar on tagasi Pariisis, kus toimusid ka tema ja Cashi «pulmad». Viimasel Instagrami pildil poseerib Kischuk Jumalaema kiriku taustal, mis möödunud nädala esmaspäeval põlema süttis. Seni pole teada, millest põleng alguse sai, kuid seksika lauljatari fännidel on oma teooria.

«Nii et tema ongi põhjus, miks Notre-Dame põles,» kommenteeris üks pildi juures, vihjates sellele, et Kischuk on lihtsalt ebainimlikult kuum. «Katedraal ei suutnud sellisele leegile vastu panna,» nõustus ka teine. «Tuli saigi alguse Katjuša süül,» kinnitas kolmas.

Vaata pilti, mis fännide arvates Jumalaema kiriku põlengu müsteeriumile vastuse annab!

Lauljatar on kodumaal tuntud populaarsest tüdrukutepundist Serebro, kust ta aasta alguses lahkus.

Kischuk on varemgi sotsiaalmeedias silma paistnud seksikate fotode ja väljakutsuvate sõnumitega, näiteks andnud mõista, et hakkab pornot tegema, ning võtnud ka ihualasti.

Pärast Serebrost lahkumist on Kischuk alustanud soolokarjääri, võttes kasutusele artistinime Katerina. Esimeses singlis nägi lauljatari taustal puithoone põlengut.

«Ah et see siis videos põleski!» kommenteeris üks pilti, justkui oleks muusikavideo filmitud Jumalaema kiriku taustal. Tegelikult see nii loomulikult polnud.

Juurdlus Jumalaema kiriku tulekahju tegelike põhjuste väljaselgitamiseks jätkub.