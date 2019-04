Naise väitel leidis ta Google Mapsi abil ligi 40 aastat tagasi kadunud lennuki

Anonüümseks jääda soovinud naine jagas sotsiaalmeedias 2018. aasta satelliidipilti, millel on näha lennukit ja tihedat metsa, teatab australianewsly.com.

38 aastat tagasi kadunud Cessna 210M pardal oli neli reisijat, Ken Price, Rhett Bosler, Noel Wildash and Phillip Pembroke, kes lendasid Whitsunday saarelt pärast puhkust tagasi Sydneysse.

Lennujuhtimiskeskus kaotas piloodi Mike Hutchinsiga kontakti, kui lennuk oli New South Walesi looduskaitseala kohal.

Selle lennuki vastu tunneb huvi Barrington Research Group (BRG), mis tegeleb kadunuks jäänud lennukite otsimisega.

Otsimisorganisatsiooni teatel nägid nad naise poolt edastatud sateliidipilti, kuid nende arvates ei ole see kadunuks jäänud Cessna 210M, vaid mingi teine lennuk.

«Päris kindlasti ei ole sellel pildil näha lennukivrakki, pigem on see pilt metsa kohal lendavast lennukist. Kahtlust tekitab asjaolu, et mitte ükski kaua aega tagasi kadunud lennuk ei saa olla nii heas seisundis kui pildil näha on,» teatasid selle organisatsiooni esindajad.

Lennukit Cessna 210M otsiti ta viimase kontakti paigast 80 kilomeetri raadiuses, kuid ei leitud.

BRG kavatseb teha mais uue otsingu, võttes seekord appi droonid.

Kadunuks jäänud Philip Pembroke’i lese Yvonne Pembroke’i sõnul on tal hea meel, et keegi üritab seni kadunud lennuki saladust lahendada.

Lennujuhtimiskeskusel on alles lindistus, millel piloot Hutchins teatas, et lennukit tabas kell 19.19 tugev turbulents ja nad lendavad äikesepilves. Piloot lisas, et äike pillutab lennukit nagu mänguasja ja nad kukuvad minutis umbes 30 meetrit, kuid siis raadioside katkes.

Mike Hutchinsil oli seljataga 3412 lennutundi, kuid Cessna 210M väikelennukiga oli ta lennanud vaid 28 tundi.

Austraalia lennundusekspert Dick Smith väitis 2014, et see lennuk suunati ootamatult teise lennukoridori, kuna piirkonnas lendasid sõjaväelennukid.

Lennukit otsiti üheksa päeva, kaasatud olid politsei, sõdurid, päästetöötajad, helikopterid ja vabatahtlikud.