R-Kioski värbamiskampaania sattus netikriitikute hambusse

Facebookis kommenteeritakse Ruthi puhkamist, et see ongi seadusega ette nähtud. Naisterahvas ütles: «Mul ongi taoline seadusest tulenev õigus võtta puhkus omale sobival ajal (alla 7-aastane laps kodus), seega samahästi võiksin lugeda reklaami «maksame vähemalt miinimumpalka.»

Noor ema lisas: «Samuti on mul tunne, et «puhkan siis, kui vajadus tekib» tähendab siin haiguslehte.»

Aga Piret Aessi selgitas: «Omamata ülevaadet sellest, kuidas oli puhkus korraldatud Ruthi varasematel töökohtadel, võimaldab tema ütlus siiski teha järelduse, et Ruth tajub R-Kioskis puhkuse võtmisel suuremat vabadust ja paindlikkust.»

Mis tähendab seda, et R-Kioski puhkustes ei ole midagi erilist. Nendes on märkimisväärne muutus vaid ühe indiviidi jaoks.

R-Kioski puhkuseplaanis ei ole midagi erilist - 28 päeva aastast kõikidele. FOTO: Konstantin Sednev

«Lisaks on meie töötajate seas hinnatud alati paindlik graafik ja töötaja soovidele vaatav töökoormus. Meie juures saab näiteks töötada nii 0,4 kui ka 0,85 koormusega, just nagu vaja on. Seejuures hoiame tööturul alati kätt pulsil ning oleme uhked konkurentsivõimelise palga üle, millele saab igaüks müügiboonustega lisa teenida,» Aessi välja.

Mida tähendab konkurentsivõimeline palk, seda Aessi ei selgitanud, aga üks kommenteerija arvab teadvat selle tähendust.

«See tähendab täiskohaga miinimum palka. Millised on töötajate hüved, et nad peaksid tahtma seal sellise palga eest töötada. Ärge lugege hüvede hulka tasuta kohvi või teed, sest see on kõikides töökohtades nii elementaarne, et tasuta kohvi või teed ei söanda kuidagi hüveks nimetada,» tuuakse välja.

Ja just see, et R-Kiosk võtab tööle erineva tausta ja soovidega inimesi, on viinud selleni, et kliendid on saanud ebameeldiva kogemuse osaliseks.

«Ootasin Pärnus Jannseni tänava R-kioski juures, et osta marke. Luuk oli kinni ja mingit kirja seal polnud, et kui kauaks suletud, või millal avatakse. Selge, et igal inimesel omad vajadused ja vaja hetkeks ära lipata. Siis hakkas mind häirima tugev tubakaving ja vaatasin ringi, kes järjekorras seisjatest nii tossab, aga selgus, et R-kioski müüja seisab kioski kõrval ja ... peab suitsutundi. Nii me seal siis seisime - viis inimest luugi taga ja müüja putka taga.»

Piret Aessi ütles: «Meie töötajate lood sellest, kuidas tajutakse ettevõtte hoolivust, soojendas kõigi R-Kioski inimeste südameid. See näitab, et oleme suutnud luua ühiseid väärtuseid hindava kollektiivi. Otsime alati võimalusi tulla töötajatele vastu ja usume, et sõbralik ja aus suhtlus ettevõtte erinevatel ametikohtadel töötavate inimeste vahel kasvatab vastastikust usaldust, mida hinnatakse väga kõrgelt.»

R-Kioski värbamiskampaania tunnuslausete sihtmärkideks jäid kioski enda töötajad. FOTO: Konstantin Sednev

Kõige selle juures on just oluline tähele panna netikommentaatorite sõnu. Vahet ei ole, kas nad on R-Kioskist töötamisest huvitatud või mitte, muutuvad Sirje, Ruth ja teised R-Kioski kohmakate tunnuslausete järel naerualusteks. Ja nad ei ole seda ära teeninud. Värbamiskampaania eest vastutavad inimesed otsustasid üleriigilises kampaanias neid tsitaate kasutada, mõtlemata, kuidas inimesed neid igapäevaselt näevad.

Kommentaatorid jätkavad: «Jutt on kindlasti ilusam,kui on tegelik tõde. Tüüpilised reklaamid.»

«Täielik orja töö. Oled klienditeenindaja, kauba tellija, aegunud ajalehtede tassija, prügi tassija, kohviaparaadi pesija, hot dogide valmistaja aga seda kõike pead tegema põhitöö klienditeenindaja ajast. No ja tööl oled üheksa tundi ja üksinda. Kas on ikka nii hea töö kui räägitakse?»

«Sellised need töölevärbamise reklaamid ongi. Maalitakse nii ilusaks ja lubatakse ei tea mida,aga kui katseaeg hakkab läbi saama,siis tuleb õige pale välja. Tüüpilised ettevõtted.»

«Töötaja ongi tubli ja müts maha ta ees, et on vastupidav, aga pole ilus sedasi luisata, kui tegelikult pole nii roosiline seal. Ega ma siis teenindaja kohta halva ei ütle, vaid see ettevõtte viha.»

«Eks igalpool on seda aga mõneskohas hullem,mõnes parem ja kõik sõltub muidugi kolleegidest ja endist ka. Pigem see graafiku jutt ajab naerma, ennegi lubatud ja kui tööle asud, siis see jutt ununenud neil.»

R-Kioski kliendid leiavad, et seal töötamine on paras orjatöö. FOTO: Konstantin Sednev

Vahet ei ole, missugune oli värbamiskampaania sellisel kujul teostatav eesmärk, inimesed, kellele reklaam suunatud olid, tõlgendasid tulemust kommentaarides toodud tagasisidena.