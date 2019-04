Jaapanis müüakse «vana ajastu» õhuga purke

Purgis on õhk, olles mälestus 30 aastat troonil olnud keiser Akihito ajastust, mis kannab nime Heisei, teatab telegraph.co.uk.

«Uus ajastu on saabumas ja Heisei kaob. Loodame, et see kohe ajalukku jääva ajastu suveniir inimestele meeldib,» sõnas Heisei õhku tootva firma president Minoru Inamoto.