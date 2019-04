Vähiravifond «Kingitud elu» sai üllatava annetuse paarikeselt, kes kogus raha oma tülide pealt

Vähiravifondi «Kingitud elu» Facebooki lehelt leiab postituse, mis räägib Margitist ja Meelisest, kes asutasid mõni nädal tagasi oma kodus väikese «vähiravifondi».

«Iga kord kui nad Meelisega tülli lähevad, maksavad sinna fondi «trahvi»!» selgitatakse postituses.

«Alguses oli taks 5 eurot/tüli, kuid «see ei mõjunud». Riiu «hind» tõsteti 20 eurole. Eile õhtul andis Margit vähiravifondi juhatajale Toivole Tallinna kesklinnas üle 100 eurot. Naine imestas ka ise, et lühikese ajaga on juba nii palju kraagelda jõutud.»

«Margit näitas Toivole ka konkreetset arvepidamist: näiteks 2. aprillil läksid noored tülli. Mõlemad maksid fondi 5 eurot. 3. aprillil keeras taas tuliseks. Margit lisas fondi 10 eurot, Meelis mitte, sest tema «suutis end kontrollida» (reeglite järgi vabastab enesevalitsus trahvi maksmisest). Aga veel samal päeval tasus Meelis juba uue episoodi tõttu fondi ikkagi 20 eurot.»

«Mõned päevad valitses harmoonia. Siis, 9. aprillil, vallandus uus dispuut: jälle pidi trahvi maksma ainult Margit. Järgnes koguni 10 päeva täiuslikku kooskõla ja keemiat.»

«Viimane logiraamatu sissekanne pärineb läinud laupäevast, 20.aprillist, mil asi läks taas käest ära mõlemal poolel. Äge sõnasõda tõi 20+20 eurot.»

Sellele on Margit ja Meelis lihtsalt «tülifondiga» lisanud omamoodi mängulisust. - Vähiravifondi «Kingitud elu» postitus Facebookis

Seejärel kirjeldatakse postituses, et sellist muljet, et noored lausa karvupidi raksus oleks käinud ja teineteise suunas potte-panne lennutanud, küll ei jäänud. Ridade vahelt võis ikkagi vastastikuse armastuse välja lugeda. «Sellele on Margit ja Meelis lihtsalt «tülifondiga» lisanud omamoodi mängulisust. Vahel lihtsalt öeldakse teineteisele midagi mõtlematut või veeretab elu teele erimeelsusi ja solvumisi.»

«Margit ütles, et algselt tahtsid nad teha trahvifondi endale reisiraha kogumiseks. Väga tore mõte ju iseenesest. Tülitsed, sõneled ja siis sõidate koos romantilisele leppimisreisile.»

«Aga siis leiti, et parem oleks seda raha mitte enda tarvis kasutada, vaid annetada see hoopis vähihaigete toetuseks. Meil oleks, ausalt öeldes, äärepealt kõrvad peast kukkunud, kui Margit seda kõike meile rääkis: niivõrd originaalse heategevuse viisi peale ei oleks me osanud oma unenägudeski tulla.»

«Tõsi, hiljuti tõi fondi annetuse üks tige koer: ta hammustas naabrimeest. Koeraomanik heastas puremise sellega, et tasus naabrile valuraha, mille viimane vähiravifondi suunas. Mõned aastad tagasi pandi vähiravifondi annetuskast ühe suurfirma peakontori suitsuruumi ukse kõrvale: tahtsid sigareti tõmbama minna, pidid maksma trahvi. Aga need on teised näited.»

«Margit veel uuris Toivoga kohtudes, et kuidas fondil läheb ja oli üllatunud, et oleme suutnud kõiki abivajajaid aidata. Ta leidis, et 100 eurot pole küll palju. Aga Toivo lohutas: kui iga eestimaalane annetaks vähiravifondi sajase, saaks kokku 100 miljonit eurot.»

«Margit ütles, et tahaks tulevikuski abivajajate toetuseks panustada. Oli üpris veendunud, et kodusesse tülifondi laekub trahviraha veel ja veel ning seda saab jälle käia vähiravifondis "tühjendamas". Armsad ja toredad, aga ka impulsiivsed ja emotsionaalsed inimesed vist.»