28 aastat vegetatiivses seisundis olnud naine tuli teadvusele

Naise poeg Omar Webair sõnas ajakirjanikele, et ta oli nelja-aastane, kui ta 32-aastane ema haiglasse sattus, kuid aastate jooksul ei kaotanud ta lootust, et ema tuleb teadvusele, ta on normaalne ja ta saab temaga suhelda.

Abdulla viidi kodumaale tagasi, kus ta oli haiglas aastaid arstide hoole all. Teda toideti sondiga ja talle tehti massaaži, et ta lamatisi ei saaks ja ta lihased ei känguks.

Abdulla tervis on veelgi paranenud, talle on ta varasem elu meelde tulnud ja ta oskab taas rääkida.

«Rääkisin selle loo oma emast, et inimesed, kelle mõni lähedane on sellises seisundis, ei kaotaks lootust. Vegetatiivses seisundis olijad ei ole surnud, vaid nende organismi tegevus on aeglustunud. Minu kodumaa arstid arvasid, et mu ema on lootusetu juhtum ja teda ei saa ravida, kuid kõik läks õnneks teisti,» teatas poeg.