«Radar» viib täna televaataja palverännakule Notre Damet leinavasse Pariisi

«Notre Dame kõrval seistes tundub, et kui lihtne on purunema see lihtne õnn ja arm, mida meile on antud,» arutleb katoliiklane Marge-Marie Paas, kui põlengujärgset Pariisi Jumalaema kirikut vaatab. Kiriku põleng sattus nii tema kui ka kõikide teiste kristlaste jaoks aasta kõige olulisemale perioodile, vaiksele ehk pühale nädalale. «Radar» läks koos Margega Pariisi, et teda seal püha nädala palverännakul saata.

Palverännak viib televaataja Notre Dame'i koguduse pühale missale, Opus Dei Pariisi peakorterisse ja koos tuhandete inimestega Pariisi ladina kvartali kitsastele tänavatele, kus Suurel Reedel käiakse läbi Kristuse ristitee.

Kes on Narva kuningas Aleksei Voronov?

26. märtsil pidas Keskkriminaalpolitsei kinni Aleksei Voronovi ja veel kuus inimest. Prokuratuuri taotlusel võttis kohus Voronovi esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. Kahtlustuse järgi kasutas Voronov AS-i Narva Vesi juhatuse liikmena oma positsiooni, luues eelisolukorra oma tuttavatele teiste hankes osalejate ees.

«Oli selline mulje, et mees on jõudnud keisri staatusesse. Umbes nii, et ega mind ei puutu keegi. Ja nüüd käibki kõik igavesti nii, nagu mina teile ütlen,» iseloomustab Narva endine linnapea Tarmo Tammiste Voronovi. Tammiste hinnangul oli umbusalduse hääletus talle korraldatud just Voronovi poolt. Kuidas muutub elu Narvas pärast Aleksei Voronovi lahkumist?

«Radar» avastas andmelekke Sotsiaalkindlustusametis!

«Mul ei ole midagi häbeneda, häbenema peab sotsiaalkindlustusamet,» ütleb «Radariga» rääkinud naine. Tema isiklik kiri oma lastekodus oleva tütre puude ja ravimite kohta oli Sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistris kõigile avalikult nähtaval.

See ei olnud ainuke tundlikke isikuandmeid sisaldav kiri, mis kõigile vaatamiseks internetis rippus. «Me kõik eeldame ja soovime, et avalikkus ei saa teada, miks me pöördumine mingisse asutusse,» sõnas Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu. «Radar» uurib, mis isiklikud kirjad internetti lekkisid ja kuidas see juhtus?