Punkar, beib või hipster: näitleja Mirtel Pohla sai vanaproualt lõpuks teada, kes ta on

Üle pika aja istusin taas rattale ja oi, kui mõnus!!! Sattusin korraks ka Balti Jaama, kus üks pingil sõbrannaga küpsiseid krõbistav bassihäälne vanem daam mulle osutades lausus: “Näe. Hipster.” Hipster või mitte, igal juhul on Tallinna suuruses linnas jalgratas super transpordivahend. Ja igaks juhuks mainin, et kiiver on mul kaelas. 🚲☀️🚲☀️🚲

