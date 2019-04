Henry VIII lipulaeva meeskond oli rahvusvaheline, vibukütt oli maur ja puusepp hispaanlane

Briti meedia teatel alustati Henry VIII laevastiku uhkuse Mary Rose’i ehitamist 1510, see lasti vette 1511 ning viimased kahurid pandi laevale 1512.

Mary Rose’i kasutati üle 30 aasta sõdades Prantsusmaa ja Šotimaa vastu, see laev sai sai mitmes lahingus kannatada kannatada ning vajas 1536 suurt remonti.

Ta viimane lahing oli 19. juulil 1545, mil see laev kuulus Inglise sõjalaevade eskaadrisse, mis ründasid La Manche’i väinas Prantsuse laevu. Mary Rose uppus Wighti saare lähedal. Arvatakse et ta uppumisele aitas kaasa pardal olnud liigne proviant ja enne lahingut lisatud paar kahurit, mis muutsid ta ebastabiilseks.

Laev leiti 1971, see tõsteti pinnale 11. oktoobril 1982 ja transporditi Plymouthi, kus seda uuriti ja konserveeriti. Arheoloogide sõnul on sellest laevast ja sellel olnud esemetest palju alles, olles nagu Tudorite ajakapsel.

Mary Rose'ilt pärit esemed FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ajaloodokumentide kohaselt koosnes Henry VIII lipulaeva meeskond 400 mehest, arheoloogid leidsid 92 meeskonnaliikme skeleti.

«Mary Rose on tõeline aardelaegas, mida saab uurida veel pikalt. Iga uus uuring on andnud uusi andmeid selle laeva ja meeskonna kohta,» sõnas Swansea ülikooli ajaloolane Nick Owen, kes on Mary Rose’i uurinud seitse aastat.

Paar aastat tagasi tegi Cambridge’i ülikool uuringu, et mida selle sõjalaeva meeskond sõi ning ilmnes, et kala, millest osa oli püütud Islandi ja osa Kanada idaranniku vetest.

Ajaloolaste arvates aitas rahvusvaheline kalakaubandus Inglismaal 16. sajandil oma laevastikku suurendada.

Lisaks kaladele pärinesid ka osad meeskonnaliikmed kaugetest maadest.

Mary Rose’ilt leiti palju 16. sajandi igapäevaseid tarbeesemeid, kaasa arvatud õlletoope ja täikamme. Uurimine näitas, et 400 pealine meeskond tarbis väga palju õlut ja selle tõttu oli Inglise laevastikul oma õlletehas, et laevu joogiga varustada. Päevane õllekogus ühele meeskonnaliikmele oli 3,5 liitrit. Vett ei saanud seal joogina kasutada, sest see oleks tünnides seistes eluohtlikuks muutunud.

Õlletünnid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Swansea, Portsmouthi ja Cardiffi ülikooli teadlased tegid Mary Rose’i meeskonnaliikmete skelettidele DNA- ja isotoopuuringu, mis näitasid, et 16. sajandi Inglismaa ei olnud nii homogeenne kui mitmes ajaloouuringus on arvatud.

Ilmnes, et kaks Mary Rose’i meeskonnaliiget olid pärit Euroopa lõunaosast, Kreekast ja Itaaliast. Veel üks meeskonnaliige oli Põhja-Aafrikast ning neljandal uuritud skeletil oli samuti seos Aafrikaga. Kõige tõenäolisemalt oli see mees mulatt, kelle isa oli aafriklane ja ema valge.

Üks koljudest, mis leiti Mary Rose'i pardalt. Seda uurib Mary Rose Trusti arheoloog Alexzandra Hildred FOTO: STUART MCDILL / REUTERS/Scanpix

Mary Rose’i meeskonna päritolu kohta andsid veel vihjeid mitmed laevalt leitud esemed.

Henry VIII lipulaeva meeskonda kuulus pool tosinat puuseppa, sest tegemist oli puitlaevaga, mis vajas pidevalt remonti.

Uuritud skelettide hulgas oli ka ühe puusepa skelett, kelle juurest leitud esemed nagu mündid ja kirves viitasid, et ta on pärit Hispaaniast. Ka DNA näitas, et see mees on üles kasvanud Ibeeria poolsaarel.